Скандинавские короткометражки покажут в "Орленке"

В «Орлёнке» 20 января стартует программа «Nordic shorts». Об этом сообщается на официальном сайте кинотеатра.

В рамках программы покажут шесть игровых короткометражных фильмов из Северной Европы, получивших награды и номинации на самых престижных фестивалях и смотрах.

Чего ждать от этой программы? Узнаваемого национального колорита; философского юмора (на грани и за гранью); погружения в визуальную культуру и жизнь Северной Европы с её особенностями, проблемами и радостями; неожиданных историй и ярких героев.