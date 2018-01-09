Музыканты нижегородской филармонии и детский хор исполнят "Рождественскую ораторию"

Музыканты нижегородской филармонии совместно с капеллой мальчиков, муниципальным камерным хором и молодёжным хором впервые исполнят "Рождественскую ораторию" 9 января. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на пресс-службу нижегородской епрахии.

"Рождественскуб ораторию" митрополита Илариона (Алфеева) представят в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича.

В основе «Рождественской оратории» — евангельское повествование о рождении и первых днях земной жизни Иисуса Христа.

Премьера состоялась в 2007 году в США – Национальной кафедральной базилике Вашингтона. На концерте присутствовало пять тысяч слушателей. Российская премьера прошла 7 января 2008 года, в праздник Рождества Христова, в Большом зале Московской консерватории.

В Нижнем Новгороде "Рождественская оратория" прозвучит 9, 10, 11 января. Начало в 18:30.