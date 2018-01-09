Лингвистический кинопоказ "Искусственные языки в кино" пройдёт в "Арсенале"

Лингвистический кинопоказ "Искусственные языки в кино: от "Стар Трека" до наших дней" пройдёт в "Арсенале" 31 января. Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие пройдёт в рамках цикла публичных лекций "Пробелы образования" и параллельной программы выставки "Космопорт "Стригино 3" при поддержке премии Дмитрия Зимина "Просветитель".

Лекцию в "Арсенале" проведёт лингвист, кандидат филологических наук, доцент кафедры компьютерной лингвистики Института лингвистики РГГУ, научный сотрудник школы филологии НИУ ВШЭ Александр Пиперски.

"После Толкина почти каждый уважающий себя изобретатель вымышленного мира придумывает для этого мира ещё и особый язык. Особенно популярны стали искусственные языки в кино: достаточно вспомнить "Стар Трек", "Аватар", "Игру престолов" и "Прибытие".

Вместе с лектором зрители посмотрят фрагменты фильмов, а также обсудят, какими интересными свойствами обладают изображённые там языки.

Начало лекции 31 января в 19:00.

Вход свободный.