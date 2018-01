Завод ГАЗ остановил производство до 20 января

Горьковский автомобильный завод остановил производство до 20 января. Об этом со ссылкой на пресс-службу автозавода сообщает NN.ru.

Все сотрудники завода отправлены в корпоративный отпуск с 9 по 20 января включительно. За это время планируется провести работы по модернизации конвейеров на предприятии, осуществить сервисное обслуживание оборудования, что невозможно сделать при работающем производстве. Сообщается, что остановка предприятия - это необходимая мера для производства новых моделей автомобилей семейства Next с увеличенной грузоподъемностью: «ГАЗели Next 4,6» и «ГАЗона Next 10».

Стоит заметить, что в прошлом году работники ГАЗа дважды массово отправлялись в оплачиваемый отпуск без учёта личных пожеланий – с 9 по 22 января и с 10 по 23 июля.