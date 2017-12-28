Нижний Новгород стал вторым в России по объему продаж алкоголя
Нижний Новгород занял одну из лидирующих позиций в рейтинге по объему продаж алкоголя. Об этом сообщает "Открытый Нижний".
«ФедералПресс» совместно с Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов провели исследование, посвященное объемам продаж и потребления алкоголя в крупнейших городах России.
Исследование базируется на открытых данных Росстата по объему розничных продаж алкоголя и количеству населения. Согласно полученной информации, больше всего спрос на спиртное в Краснодаре: здесь один совершеннолетний житель за год тратит на алкоголь в среднем 32,3 тысячи рублей.
Нижний Новгород расположился на второй строчке рейтинга – здесь в среднем один человек тратит на алкоголь 21,7 тыс. рублей.
Также в первую десятку по продажам попали (цифры приведены в тысячах рублей на человека):
- Казань – 19,8
- Пермь – 18,6
- Санкт-Петербург – 17,9
- Екатеринбург – 17,2
- Москву – 17
- Ростов-на-Дону – 15,3
- Уфа –15,2
- Новосибирск – 13,9
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