Нижний Новгород стал вторым в России по объему продаж алкоголя

Нижний Новгород занял одну из лидирующих позиций в рейтинге по объему продаж алкоголя. Об этом сообщает "Открытый Нижний".

«ФедералПресс» совместно с Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов провели исследование, посвященное объемам продаж и потребления алкоголя в крупнейших городах России.

Исследование базируется на открытых данных Росстата по объему розничных продаж алкоголя и количеству населения. Согласно полученной информации, больше всего спрос на спиртное в Краснодаре: здесь один совершеннолетний житель за год тратит на алкоголь в среднем 32,3 тысячи рублей.

Нижний Новгород расположился на второй строчке рейтинга – здесь в среднем один человек тратит на алкоголь 21,7 тыс. рублей.

Также в первую десятку по продажам попали (цифры приведены в тысячах рублей на человека):

- Казань – 19,8

- Пермь – 18,6

- Санкт-Петербург – 17,9

- Екатеринбург – 17,2

- Москву – 17

- Ростов-на-Дону – 15,3

- Уфа –15,2

- Новосибирск – 13,9