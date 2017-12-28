Горку высотой шесть метров открыли на площади Минина

В Нижнем Новгороде открыли ледовую горку на площади Минина и Пожарского. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Нижегородская горка высотой шесть метров - третья по размерам в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Длина ее ската - 20 метров, еще 20 метров - длина доката, а завершающие пять метров отведены на торможение. С горки можно кататься только на "ватрушках". Если принести тюбинг с собой, катание будет бесплатным, прокат "ватрушек" стоит 200 рублей в час.

Сообщается, что первыми горку опробовали сотрудники нижегородской администрации.

Горка откроется 28 декабря в 12:00, она будет работать в то же время, что и новогодний городок на площади Минина, за исключением новогодней ночи: 31 декабря горка будет закрыта с 19:00.