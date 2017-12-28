На линии нижегородского метро запустят 23 новых вагона

Нижегородский метрополитен получил 23 новых вагона. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Сейчас составы проходят обкатку и в январе 2018 года выйдут на линии.

Как отмечает директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев, ежедневно сформированные из новых вагонов составы выходят в технические рейсы в межпиковые промежутки времени. После того, как будут завершены настроечные работы, поезда выйдут на линии.

Из новых вагонов будут сформированы пять составов, что позволит сократить время ожидания поезда.

Общая стоимость закупки 23 вагонов, произведенной в лизинг до 2023 года на средства областного и городского бюджетов, составила 1,9 млрд рублей.