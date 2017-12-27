Потепление в Нижнем Новгороде продлится до 31 декабря

Синоптики прогнозируют температуру около 0° в Нижегородской области до 31 декабря. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород", со ссылкой на нижегородский Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, 27 декабря будет пасмурно, ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Ветер 5-10 м/с. Температура днем составит до +2°. На дорогах возможна гололедица.

28-31 декабря обещается также значительную облачность. Температура днем от 0 до +2°. Местами кратковременные осадки - дождь с мокрым снегом. На дорогах наледи.