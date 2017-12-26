Нижний Новгород вошел в рейтинг самых «умных городов» России, согласно результатам исследования Национального исследовательского института технологий и связи. Об этом пишет "Открытый Нижний".

В ходе работы «Индикаторы умных городов НИИТС 2017» учёные оценивали российские мегаполисы по 26 различным показателям, таким как наличие Wi-Fi, доступность банкоматов, интернет-бронирования и каршеринга, наличие интеллектуальных систем наблюдения и контроля трафика и других. Исследование проводилось с целью определить, как стоит разрабатывать в дальнейшем стратегию "умного города".

Нижний Новгород в списке «самых умных» городов занял 13 место. Явными лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург. А Казань и Екатеринбург, занявшие 3 и 4 места соответственно, названы исследователями «эффективно развивающимися» из-за впечатляющего сочетания уровня развития и финансовых возможностей данных городов.

Умный город – это обеспечение современного качества жизни за счет применения инновационных технологий, которые предусматривают экономичное и экологичное использование городских систем жизнедеятельности.