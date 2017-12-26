Питомцев "Лимпопо" поздравят с Новым годом

В последний четверг 2017 года, 28 декабря, в зоопарке "Лимпопо" питомцам вручат новогодние подарки. Об этом сообщается на официальном сайте зоопарка.

Ежегодно в честь праздника вольеры животных украшаются елками и еловыми ветками. Самих "пушистых красавиц" наряжают съедобными или развивающими игрушками, а ближе к Новому году под ёлками появляются яркие коробки с подарками.

Узнать, какие подарки от Деда мороза  в этом году получат волки, снежный барс, ягуар, лемуры вари, жители контактной площадки и друге питомцы "Лимпопо", увидеть, как они будут их распаковывать и что придётся им по вкусу - можно 28 декабря в 11:00. 

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