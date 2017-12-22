Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в Нижегородскую область. Об этом пишет портал НИА «Нижний Новгород», со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Евгения Эберенца.

Данная серия выглядит более яркой по сравнению с предыдущими, поэтому будет удобна для людей с плохим зрением.

Новые банкноты оснащены дополнительными защитными элементами. На купюре в 2000 рублей использован оптический переменный элемент в виде золотистого кольца с изображением моста. При покачивании купюры заметно перемещение кольца. Еще одним новшеством является модернизированная голографическая нить, на которой под острым углом заметен символ рубля. Кроме того, в нижней правой части лицевой стороны каждой из купюр расположен QR – код, при сканировании которого появится ссылка, которая ведёт на страницу сайта Банка России.

Купюры не являются памятными и будут вводиться в обращение в соответствии с потребностями наличного оборота.

Как отметила главный эксперт по исследованию денежных знаков Волго-Вятского ГУ Банка РФ Наталья Матвеева, впервые на новых банкнотах изображается российский герб без подписей.

Напомним, на купюре номиналом 2000 рублей изображен Русский мост – вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью города, на оборотной – космодром "Восточный", а на 200 рублевой - памятник затопленным кораблям в Севастополе.



