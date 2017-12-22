Арт-объекты по чертежам Кулибина установили в Нижнем Новгороде

Четыре арт-объекта по чертежам изобретателя Ивана Кулибина появились в Кулибинском парке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

21 декабря прошла первая экскурсия по новым экспонатам в парке. Исполняющая обязанности председателя Городской Думы Елизавета Солонченко посетила парк вместе с учениками школы №19. Экскурсию провёл директор Технического музея Вячеслав Хуртин.

Сообщается, что данный проект был реализован по инициативе членов Общественной палаты Нижнего Новгорода, а также при поддержке Благотворительного фонда «Нижегородский» на средства партнеров.

Теперь в парке Кулибина расположились четыре новых арт-объекта: «Вечный двигатель», «Невозможный треугольник», «Плотность» и «Рычаг». В следующем году к ним планируется добавить новые экспонаты.