Синие заборы превращаются в арт-объекты

Синий строительный забор украсили фотографией Максима Горького и двумя картинами Николая Рериха.

В начале ноября, исполняющая полномочия председателя Городской Думы Елизавета Солонченко сняла видео, в котором предложила превратить синие заборы, оплетающие Нижний Новгород, в арт-объекты.

На очередном заседании Городской Думы 13 декабря, депутаты поддержали инициативу. Уже сейчас идея начала воплощаться в реальность. Фотографии первых синих заборов, ставших предметами искусства, Елизавета Солонченко опубликовала на своей странице в Instagram.

На заборе разместили портрет писателя Максима Горького, который является одной из знаковых фигур для Нижнего Новгорода. Также отлично вписались в пространство синего забора две картины, являющиеся частью экспозиции художественного музея: «Мощь пещер» и «Шепот пустыни» Николая Рериха.