Новый стрит-арт объект появился на фасаде здания Мининского университета

В ходе акции «Блик Вождя», художница Маяна Насыбуллова установила на фасад здания Мининского университета гипсововую маску лица В.И. Ленина, который предположительно был зачат в бывшем здании гимназии, на месте которого сейчас и находится университет. Акция продолжает серию работ «Ленин на каждый день», и выводит её в новый формат стрит-арт объекта.

Сотрудники галереи FUTURO дали небольшой комментарий НН.СОБАКА.ru по поводу прошедшей акции, а также рассказали, где еще в Нижнем можно увидеть работы Маяны Насыбулловой.

Акция «Блик Вождя» обыгрывает исторический факт и его полулегендарную коннотацию. Семья Ульяновых (Илья Николаевич и Мария Александровна) проживала и работала педагогами в Нижегородской гимназии с 1863 по сентябрь 1869 г. Ссылаясь на выписки из формулярного списка Илья Николаевич был назначен инспектором народных училищ Симбирской губернии, куда и переехал вместе с Марией Александровной. В апреле в Симбирке родился будущий лидер коммунистического революционного движения, Владимир Ильич Ульянов.

Маяна Насыбуллова Когда-то проводилась патриотическая пропаганда, а через 100 лет знакомый анфас превратился в букву мертвого алфавита, и я пытаюсь наполнить этот символ любым другим значением».

«Блик Вождя» не определяет критического или ироничного подхода к личности Ленина. Это работа с Лениным-симулякром, с символом, который создали, а потом повсеместно обесценили. Художница подчеркивает абсурдность сосуществования современных образов: «В большинстве городов рядом с таким же Лениным вполне уживается капиталистическая реклама какой-нибудь парфюмерии и Макдональдс.