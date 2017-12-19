Первый матч на стадионе «Нижний Новгород» пройдет 15 апреля

Официально озвучена дата первого футбольного матча на стадионе «Нижний Новгород» на Стрелке. Об этом сообщает «Открытый Нижний».

Строительство стадиона находится на завершающей стадии, и первый официальный матч здесь пройдёт в середине весны. 15 апреля, в рамках чемпионата ФНЛ, Нижегородский «Олимпиец» сыграет с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга.

В этот день нижегородский «Олимпиец» в рамках очередного тура Футбольной национальной лиги на свежем газоне нового стадиона сыграет против команды «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.

На зимние каникулы «Олимпиец» отправился, находясь на 12 месте в турнирной таблице.