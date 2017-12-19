ФизКульт дарит «Карту для друга»

Сеть фитнес-клубов ФизКульт подготовила новогодние подарки для новых клиентов!

До 31 декабря, при покупке любого годового контракта или рекарринга, новому клиенту выдается «Карта для друга в подарок»!

«Карта для друга» это возможность посещения Клуба гостем в течение 7 дней с даты активации основного контракта.

Купить абонемент и получить карту в подарок для друга можно на сайте фитнес-клуба.

Более подробная информация – на сайте организаторов акции.