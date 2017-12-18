«Виртуальный концертный зал» откроется в Нижегородской филармонии

20 декабря в 18:30 в Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича состоится торжественное открытие «Виртуального концертного зала». Об этом сообщают организаторы.

"Вируальный концертный зал" - это особый комплекс оборудования для съемок, записи и трансляций концертов Нижегородской филармонии. С его помощью каждый желающий сможет услышать и увидеть концерты, проходящие на сцене Кремлевского концертного зала, из любой

точки мира.

Нижегородская филармония - единственное учреждение культуры Нижегородской области, реализующее подобный проект. Виртуальный концертный зал позволит прикоснуться к искусству всем, кому это по какой-либо причине недоступно: не успевшим купить билет слушателям, жителям отдаленных поселений, пожилым любителям классической музыки и многим другим.

Первый транслируемый Нижегородской филармонией концерт – уникальная программа из цикла «Золотая коллекция», представляющая (впервые в Нижнем Новгороде!) реконструкцию последнего концерта П.И. Чайковского, состоявшегося 16 октября 1893 года в зале Санкт-Петербургского Дворянского собрания.

Вместе с Академическим симфоническим оркестром Нижегородской филармонии под управлением народного артиста России Александра Скульского, в концерте примет участие блистательный итальянский пианист Джузеппе Альбанезе.



Для просмотра концерта в режиме онлайн необходимо зайти на официальный сайт филармонии, открыть вкладку «Трансляция» и выбрать в выпадающем списке вкладку «Онлайн-трансляция».