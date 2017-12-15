В Нижнем Новгороде может появиться новый речной порт

Нижегородский минпром уже создал рабочую группу по вопросу строительства речного порта с участием китайских компаний. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

В региональном правительстве прошло заседание с участием представителей компаний из Китая, а также представителей власти и предприятий Нижегородской области.

Возглавил китайскую делегацию исполнительный директор компании Winning Fund Management Co. Ltd Ван Вэй. Одна из ключевых тем на заседании - принятие решение по созданию многофункциональной лизинговой компании, современного порта и судостроения.

Известно, что представители китайских компаний уже согласовали перспективы и возможности строительства нового порта в регионе с сотрудниками Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ).

По мнению специалистов, актуальность подобного строительства требует тщательной проработки, что связано с малой заинтересованностью российского бизнеса в водных перевозках, неразвитостью речной инфраструктуры в России в целом, а также с проблемами собственности территорий.

В настоящее время правительство создало специальную рабочую группу по вопросу строительства речного порта с участием китайских компаний.