Туман над Нижним Новгородом продержится до 15 декабря

МЧС предупреждает о возможном увеличении числа ДТП в Нижегородской области в связи с туманом. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород», со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно полученной информации, 13, 14 и 15 декабря в Нижнем Новгороде и области ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны нарушения в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб. Из-за снижения видимости на дорогах, возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможны ограничения в функционировании аэропорта.