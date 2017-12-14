Фильм «Баухаус: модель и миф» покажут в «Арсенале»

Фестиваль немецкого документального кино о культуре завершится показом фильма «Баухаус: модель и миф» (Bauhaus: modellundmythos). Об этом сообщают организаторы.

Лента рассказывает об истории Высшей школы строительства и конструирования, возникшей в Германии в 1919 году и определившей развитие архитектуры в ХХ веке. Художники и архитекторы Баухауса надеялись на грандиозную соци¬альную реформу и верили, что новое искусство поможет воспитать новую личность и построить счастливое будущее для всего человечества.

Со вступительным словом перед фильмом выступит Алексей Старков, сотрудник научно-просветительского отдела Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО.

Фильм будет демонстрироваться на немецком языке с субтитрами.

Показ состоится 19 декабря в 19.00 в Арсенале (Кремль, корпус 6).