Французский философ и автор книги о Фрейде едет в Нижний

В Нижегородской Вышке пройдет встреча с Элизабет Рудинеско - философом, исследователем истории и психоанализа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Книги Рудинеско переведены более чем на 30 языков, она являлась членом редколлегии журнала Poétique, сотрудничает с изданиями Libération и Le Monde.

В рамках встречи, мадам Рудинеско презентует свою новую книгу «Зигмунд Фрейд в своём времени и нашем», а также ответит на вопросы желающих.

Мероприятие состоится 15 декабря, в 15.00, в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород (ул. Б.Печёрская, 25/12), Австрийская библиотека (ауд. 027)

Вход – свободный. Встреча будет проходить на французском языке с переводом.