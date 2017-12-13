СОБАКА.НН разыгрывает два пригласительных на два лица на предпремьерный показ фильма «Джуманджи: Зов джунглей».

В фильме, четверо подростков окажутся внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу подстерегает бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру, остаться в живых, и вернуться домой - им придется перевоплотиться в персонажей игры и привыкнуть к совершенно новым для себя ролям.

Чтобы получить заветный билет, и увидеть фильм одним из первых – заходи в группу журнала Вконтакте, выполни простые условия розыгрыша, и, возможно, удача улыбнется именно тебе!

Предпоказ фильма «Джуманджи: Зов джунглей» состоится 20 декабря в кинотеатре «Арлекино», по адресу Советская пл., 5. Сбор гостей и розыгрыш подарков начнется в 19.00.