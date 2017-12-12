Нижний Новгород вошел в топ-10 самых добрых городов России

Нижний Новгород занял 9 место в рейтинге самых добрых городов России, по версии организаторов акции #МарафонДобрыхДел. Об этом сообщается на официальном сайте «Марафона».

#МарафонДобрыхДел - всероссийский экологический квест, главная задача которого - закрепить в обществе норму ответственного отношения к природе.

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, второе получила Казань, третье – Ульяновск. Нижний Новгород находится на предпоследней, 9 позиции, а замыкает топ-10 самых добрых городов - Саратов.