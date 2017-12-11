Фестиваль эстонской анимации пройдет в Арсенале

16 декабря в "Арсенале" стартует фестиваль эстонской анимации. Об этом сообщают сами организаторы мероприятия.

Эстонская анимация представляет собой любопытный феномен, который никого не оставляет равнодушным, становится предметом обсуждения и исследования специалистов сферы кино по всему миру.

Мультипликация в Эстонии возникла довольно поздно. Первая студия появилась в 1958-м, и до 1962 года на ней работал всего один режиссер. На сеогдняшний день в Эстонии выпускается в разы меньше мультфильмов, чем в России, зато почти каждый становится международным событием.

Эстония то ли предвосхищает, то ли диктует мировую анимационную моду. Нервный, ультрасовременный дизайн, абсурдный юмор, сложная образность — эти особенности эстонской анимации все больше привлекают поклонников и подражателей.

Откроется фестиваль16 декабря, 15:00. Зрителям покажут сборник анимации "Есть душа". Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте ГЦСИ "Арсенал".