В «Стригино» появится сервис каршеринга

Нижегородский аэропорт "Стригино" запустил услугу каршеринга. Об этом сообщает НИА Нижний Новгород со ссылкой на пресс службу аэропорта.

С 24 ноября пассажиры аэропорта смогут арендовать машину с поминутной оплатой по системе каршеринг. Услуги предоставляет компания «Делимобиль». Для автомобилей каршеринга будут выделены специальные места на краткосрочной парковке аэропорта.

Каршеринг станет отличной альтернативой долгосрочной аренды авто, такси и общественного транспорта. Выбрать и забронировать машину можно будет на сайте компании или через мобильное приложение.

Как сообщается, «Стригино» - первая официальная стоянка для новой системы заказа авто, появившейся в Нижнем Новгороде 16 ноября.