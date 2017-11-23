«Сладкую жизнь» Феллини покажут в «Орленке»

Единственный сеанс «Сладкой жизни» Фредерико Феллини состоится 2 декабря в 18.00 в «Орленке». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На большом экране зрители смогут увидеть отреставрированный шедевр мирового кинематографа. «Сладкая жизнь» была удостоена «Золотой пальмовой ветви» 13-го Каннского Кинофестиваля, и сегодня считается одной из лучших работ в карьере Федерико Феллини. Лента была отреставрирована и оцифрована на студии «Синематека» в Болонье.

Премьера культовой картины состоялась в 1960 году. Главную роль в ней исполнил Марчелло Мастроянни, которого сам Феллини выбрал за «обычное, ничем непримечательное лицо». Также в фильме снимался никому тогда не известный Адриано Челентано.

Один из лучших композитором - Нино Рота, является автором музики к фильму Феллини. Следует также отметить, что основой музыкальной темы является песня «Мэкки-Нож» композитора Курта Вайля из «Трёхгрошовой оперы» Бертольда Брехта.

Феллини считают одним из родоначальников явления, названного в последствии «артхаус».