В Нижнем Новгороде ожидаются заморозки

Температура в Нижнем Новгороде может опуститься до -5° 22-24 ноября. Об этом информирует нижегородский Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе, с 22 по 24 ноября в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный снег. Температура воздуха днём достигнет значений - от 0° до -3°, минимальная температура ночью -5°. Ветер северо-западный, 6-9 м/с.

Водителям рекомендуется быть осторожнее на дорогах: местами ожидается гололедица.