Интерактивный музей детской книги появится в Нижнем Новгороде

Интерактивный музей детской книги «Кот-Мурлыка.Ру» откроется в Нижегородской областной детской библиотеке. Об этом сообщает портал "Открытый Нижний".



Открытие намечено на 22 ноября, начнется – в 12.30 в детской библиотеке по адресу улица Звездинка, 5. Посетители смогут увидеть, как выглядели детские книги в 18 веке, и сравнить их с современными, послушать фрагменты произведений различных писателей по радиоприемнику в авторском исполнении. Предполагается, что в будущем услышать известных детских авторов можно будет и по специальному телефону.

Новый музей создается при поддержке Нижегородской инжиниринговой компании «Атомэнергопроект» и Благотворительного Фонда «Детский КиноМай».

Для юных участников праздника подготовлена специальная праздничная программа:

12:00 - Мастер-класс «Книга – дело серьезное» (создание книги в стиле дудлинг своими руками )

13:20 «Чудеса происходят каждый день» - встреча и автограф сессия с детским писателем Анной Никольской, г. Москва (для детей 8-10 лет).

«Искусство интервью» - литературный мастер-класс с журналистом Ириной Мелетиной, г. Москва.