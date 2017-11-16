В Нижнем Новгороде запустился сервис каршеринга

Компания «Делимобиль» запустила сервис каршеринга в Нижнем Новгороде. Прокат автомобилей начал работу 16 ноября.

Публикация от Елизавета Солонченко (@elizavetasolonchenko) Ноя 16 2017 в 12:15 PST

Автопарк в Нижнем Новгороде представлен 50 машинами Hyundai Solaris. В будущем число автомобилей может быть увеличено до 300.

Для того, чтобы арендовать автомобиль, необходимо скачать приложение «Делимобиль», с его помощью можно найти ближайшие свободные машины. Далее у клиента есть 20 минут на то, чтобы добраться до автомобиля. Если он не успевает, то ожидание становится платным, по тарифу 2,5 рубля в минуту.

Передвигаться на автомобиле можно в пределах разрешенной геозоны. При этом клиент может выбрать любой тариф - «Базовый», «Корпоративный» и «Все включено». Стоимость минуты при этом варьируется от 6 до 10 рублей в минуту.

Сервис краткосрочной аренды автомобиля «Делимобиль» существует с 2015 года. В 2016 году компания начала работать в Петербурге. За пределами столиц сервис представлен в Нижнем Новгороде и Уфе. В январе 2018 года сервис планируют запустить в Новосибирске.