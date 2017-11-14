Большую Покровскую благоустроили на 70%

Работы по благоустройству Большой Покровской улицы выполнены на 70%, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас почти полностью готова пешеходная часть улицы. Рабочие готовят площадку перед ДК имени Свердлова, чтобы уложить там историческую брусчатку. Кроме того, сейчас на Б. Покровской монтируют светильники. В планах - обновить клумбу на Театральной площади и организовать пространство для отдыха горожан.

Полностью проект завершат к 30 ноября. В администрации Нижнего Новгорода отметили, что подрядчик укладывается в сроки.

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