В центре города планируют снести 25 домов

Постановление о развитии застроенной территории подписала Наталия Казачкова, исполняющая обязанности сити-менеджера. Об этом сообщается на портале НИА Нижний Новгород.



Согласно постановлению, сносу или реконструкции в рамках развития территорий, подлежат 25 домов в Нижегородском районе: по ул. Максима Горького (дома №27, 31, 33, 35, 38, 268, 270, 272, 274), по ул.Фрунзе (№22, 22Б, 22В), по ул. Ковалихинской (№90/24, 92 и 100/264), по ул. Ильинской (№109, 109А, 111В, 111С,113), по ул. Малой Ямской (№47 и рядом с д.45) и д.40 по ул.3-й Ямской.

Аукционы на развитие территорий назначены на 24 ноября, 1 и 8 декабря 2017 года.