Нижний Новгород накроют мокрый снег с дождем и туман

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», погода в городе испортится уже к вечеру 14 ноября. Кроме того, в ночь на 15 ноября местами ожидается усиление ветра до 20 м/с, предупредило в смс-рассылке МЧС.

Во время ухудшения погодных условий горожанам не рекомендуется выезжать на личном автомобили без особой необходимости и плотно закрывать окна и балконы. В случае отключения электроэнергии необходимо использовать фонари на батарейках и осторожно обращаться с открытым огнем.

Если непогода застала вас на улице, держитесь подальше от плохо укрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев. Во время пользования личным транспортом необходимо снизить скорость, избегать подтопленных участков, перестроиться в крайний правый ряд и прекратить движение без резкого торможения.

По данным «Яндекса», температура воздуха в Нижнем Новгороде в период с 14 по 19 ноября составит около двух градусов ниже нуля.