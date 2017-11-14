Нижний Новгород накроют мокрый снег с дождем и туман
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», погода в городе испортится уже к вечеру 14 ноября. Кроме того, в ночь на 15 ноября местами ожидается усиление ветра до 20 м/с, предупредило в смс-рассылке МЧС.
Во время ухудшения погодных условий горожанам не рекомендуется выезжать на личном автомобили без особой необходимости и плотно закрывать окна и балконы. В случае отключения электроэнергии необходимо использовать фонари на батарейках и осторожно обращаться с открытым огнем.
Если непогода застала вас на улице, держитесь подальше от плохо укрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев. Во время пользования личным транспортом необходимо снизить скорость, избегать подтопленных участков, перестроиться в крайний правый ряд и прекратить движение без резкого торможения.
По данным «Яндекса», температура воздуха в Нижнем Новгороде в период с 14 по 19 ноября составит около двух градусов ниже нуля.
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