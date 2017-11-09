Скандинавский джаз сыграют в Нижнем Новгороде

Группа Jonas Cambien Trio, при поддержкe Pro Jazz Group, выступит в Арсенале, 16 ноября в 18:30.



Первые концерты трио в России проходили на престижных сценах Москвы и Петербурга. И Jonas Cambien Trio удалось вовлечь в свою музыку разношёрстную и весьма объёмную аудиторию. В отличие от среднестатистического «авангардиста», этим музыкантам удается зачаровать зрителя до конца концерта, а не до конца композиции, когда можно покинуть зал.

Свой первый альбом группа выпустила на одном из наиболее авторитетных лейблов, базирующемся в португалии – Clean Feed.

Критики тепло приняли дебютный альбом трио, описав его как любопытную смесь идей современного джаза и «корневого фольклора несуществующих стран».

Состав:

Йонас Камбиен (Jonas Cambien), фортепиано;

Андре Ролигетен (Andre Roligheten), саксофоны;

Андреас Вильдхаген (Andreas Wildhagen), ударные.