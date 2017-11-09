Скандинавский джаз сыграют в Нижнем Новгороде

Группа Jonas Cambien Trio, при поддержкe Pro Jazz Group, выступит в Арсенале, 16 ноября в 18:30.


Первые концерты трио в России проходили на престижных сценах Москвы и Петербурга. И Jonas Cambien Trio удалось вовлечь в свою музыку разношёрстную и весьма объёмную аудиторию. В отличие от среднестатистического «авангардиста», этим музыкантам удается зачаровать зрителя до конца концерта, а не до конца композиции, когда можно покинуть зал.

Свой первый альбом группа выпустила на одном из наиболее авторитетных лейблов, базирующемся в португалии – Clean Feed.
Критики тепло приняли дебютный альбом трио, описав его как любопытную смесь идей современного джаза и «корневого фольклора несуществующих стран».

Состав:
Йонас Камбиен (Jonas Cambien), фортепиано;
Андре Ролигетен (Andre Roligheten), саксофоны;
Андреас Вильдхаген (Andreas Wildhagen), ударные.

«Скандинавский джаз» — холодность, пронзительность, хрупкость и аскетичная красота. Трио Йонаса Камбиена — тот случай, когда в рецепт добавлено достаточно истинной и естественной оригинальности без эксцентрических излишеств и экспериментирования ради эксперимента.


ProJazz.Group — один из самых стремительно прогрессирующих молодых и «живых» лидеров на нижегородской джазовой сцене.

 

 Билеты на концерт можно приобрести в «Арсенале», или на сайте www.ncnk.ru

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Автор: Анастасия Большакова
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