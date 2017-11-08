Понтонный мост на Мещерском озере восстановят к началу 2018 года

Понтонный мост, ранее демонтированный, восстановят на прежнем месте –Мещерском озере, к началу 2018 года. Об этом сообщает НИА Нижний Новгород.



Специалисты, обследовавшие старую переправу, заключили, что она не подлежит восстановлению, и дальнейшее ёё использование невозможно. Новый мост уже изготовлен, для его установки необходима предварительная подготовка береговых откосов и, соответственно, демонтаж старого моста.



Новый понтонный мост планируется установить к началу 2018 года.