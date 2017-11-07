Синий забор на Нижневолжской набережной заменят на прозрачный

Синий строительный забор на Нижневолжской набережной планируют заменить на прозрачный, сообщил замглавы администрации Нижнего Новгорода Анатолий Молев.

По словам Молева, часть работ по реконструкции завершат к концу 2017 года и один из участков набережной откроют. В связи с этим забор перенесут ближе к реке и заменят на прозрачный.

Напомним, ранее власти города вообще планировали убрать синий забор в декабре. На прошлой неделе мэр Елизавета Солонченко предложила превратить строительные заборы в «объекты искусства», разместив там репродукции картин из местных музеев, фотографии, а также цитаты знаменитых нижегородцев.