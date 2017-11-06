Нижегородские художники устроили световое шоу на крейсере «Аврора» в Петербурге
Художники-мэпперы из нижегородской студии Dream Laser приняли участие в Фестивале света, который проходил в Петербурге в минувшие выходные.
Экраном стал крейсер «Аврора», пришвартованный на вечную стоянку у Петроградской набережной. По словам представителей Dream Laser, они «решили устроить локальную революцию и произвести захват исторического судна».
На борту крейсера показали его историю - от строительства и боевого пути, знаменитого залпа и революции до наших дней. Световое шоу стало частью аудио-визуальной инсталляции «Аврора’17», где восстанавливались революционные события 1917 года.
Фестиваль света в Петербурге развернулся на двух площадках - Петроградской набережной и Дворцовой площади, где 3D-изображения транслировали прямо на фасады Зимнего дворца и Главного штаба. Главной темой фестиваля стали события 1917 года.
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