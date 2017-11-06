Нижегородские художники устроили световое шоу на крейсере «Аврора» в Петербурге

Художники-мэпперы из нижегородской студии Dream Laser приняли участие в Фестивале света, который проходил в Петербурге в минувшие выходные.

Экраном стал крейсер «Аврора», пришвартованный на вечную стоянку у Петроградской набережной. По словам представителей Dream Laser, они «решили устроить локальную революцию и произвести захват исторического судна».