Нижегородские художники устроили световое шоу на крейсере «Аврора» в Петербурге

Художники-мэпперы из нижегородской студии Dream Laser приняли участие в Фестивале света, который проходил в Петербурге в минувшие выходные.

Экраном стал крейсер «Аврора», пришвартованный на вечную стоянку у Петроградской набережной. По словам представителей Dream Laser, они «решили устроить локальную революцию и произвести захват исторического судна». 

На борту крейсера показали его историю - от строительства и боевого пути, знаменитого залпа и революции до наших дней. Световое шоу стало частью аудио-визуальной инсталляции «Аврора’17», где восстанавливались революционные события 1917 года. 

Фестиваль света в Петербурге развернулся на двух площадках - Петроградской набережной и Дворцовой площади, где 3D-изображения транслировали прямо на фасады Зимнего дворца и Главного штаба. Главной темой фестиваля стали события 1917 года. 

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