На Ярмарке открылся парк «Россия – моя история»

Проект занял главный ярмарочный дом в комплексе, где специально для этого провели масштабные реставрационные работы. В церемонии открытия принял участие врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. На специальном оборудовании он ввел пароль «Купно заедино» (обращение Кузьмы Минина к народу в 1612 году) и официально дал старт новому проекту.

Публикация от Андрей Орехов (@orkhv) Ноя 2 2017 в 10:58 PDT

Публикация от Захарова Ольга (@olgazakharovaaa) Ноя 4 2017 в 11:28 PDT

Парк состоит из четырех экспозиций - «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», а также «Россия – моя история». Всего в пространстве работают около 300 проекторов и 200 сенсорных киосков. По данным минкульта области, при подготовке контента были использованы больше двух тысяч архивных справок и просмотрено около 11 часов видеоматериалов.

Ранее аналогичные проекты были открыты в Москве на ВДНХ, Екатеринбурге, Уфе, Волгограде, Ставрополе и Тюмени. Всего такие парки должны появиться в 25 российских городах.