Работы Фаберже покажут в Нижнем Новгороде
Художественное серебро XV века покажут в Нижнем Новгороде. Выставка «Русское серебро ХV-XXI век» пройдет в Нижегородском государственном художественном музее.
Как сообщают организаторы, посетители смогут увидеть более сотни различных предметов декоративно-прикладного искусства из драгоценных материалов.
В экспозиции представлены не только ценные с исторической и художественной точек зрения предметы культового и светского назначения, но и изделия знаменитых фирм – Фаберже, Хлебникова, братьев Грачевых.
На выставке будет также представлен чайный сервиз из коллекции «Земляника». Такой же сервиз хоккеист Александр Овечкин получил в подарок на свадьбу от Владимира Путина.
Посетить выставку можно будет с 1 по 6 ноября.
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