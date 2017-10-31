Четыре нижегородских фестиваля вошли в шорт-лист премии Russian Event Awards
Финал премии состоялся в Липецке 28-29 октября. Всего было заявлено более 600 проектов из всех регионов страны.
Четыре проекта из Нижегородской области были признаны жюри конкурса одними из самых успешных в области событийного туризма. Подробная информация об участниках и номинациях - на официальном сайте премии.
Лучшим туристическим событием в области культуры стал фестиваль «Горьковская ёлка», запомнившийся жителям и гостям города как одно из самых ярких событий прошедшей зимы.
Также обладателем гран-при в номинации «Туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов» получил фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров». Он проходил в Нижнем в День города.
Фестивалю клубов исторической реконструкции эпохи средневековья «Приволжский Штандарт» присудили второе место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».
Выксунский фестиваль городской культуры, прошедший в этом году в 7 раз, ставший уже ежегодным «Арт-Овраг», стал серебряным призером в номинации «Молодежное туристическое событие».
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