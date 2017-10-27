Группа Биртман выступит в Нижнем Новгороде

Уже 24 ноября коллектив Биртман выступит в стенах в MILO CONCERT HALL.

Их песни уже находятся в ротации ведущих радиостанций. Всего за год с небольшим ребята проделали путь от переаншлага в клубе на дебютном концерте до сольного опен-эйра.

Дмитрий Наумов,

солит коллектива БИРТМАН

Мы готовим супер-сенсацию которую вы сможете ощутить еще до предстоящего концерта, этот мир вздрогнет от любви и патриотизма».

Армия поклонников растет от концерта к концерту, а тексты песен мгновенно разлетаются на цитаты. Биртман покорил самую разношерстную аудиторию: на выступлениях можно увидеть и студентов-модников, и фотомоделей, и футбольных фанатов, и суровых мужчин в пиджаках.

Сейчас коллектив работает над третьим альбомом, несколько песен из которого смогут услышать нижегородские поклонники группы.

Биртман - музыкальный коллектив, созданный в 2015 году. Занимается сохранением и пропагандой творчества поэта и музыканта Зиновия Аркадьевича Биртмана.

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Автор: Анастасия Большакова
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