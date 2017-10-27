Электропоезд будет отправляться из Москвы в 07:15, и прибывать в на вокзал Нижний Новгород-Московский в 13:43. Обратно в Москву поезд отправится в 13:43, а в станцию назначения прибудет уже в 17:30.

По сообщению пресс-службы РЖД, количество вагонов во всех поездах «Ласточка» увеличат до десяти.