Дополнительный поезд «Ласточка» запустят с 1 ноября
Между Нижним Новгородом и Москвой будет ежедневно курсировать еще один поезд «Ласточка». Изменения в расписании вступят в силу уже 1 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Новая «Ласточка» будет ходить по традиционному маршруту Москва-Нижний Новгород с остановками во Владимире, Коврове и Дзержинске.
Электропоезд будет отправляться из Москвы в 07:15, и прибывать в на вокзал Нижний Новгород-Московский в 13:43. Обратно в Москву поезд отправится в 13:43, а в станцию назначения прибудет уже в 17:30.
По сообщению пресс-службы РЖД, количество вагонов во всех поездах «Ласточка» увеличат до десяти.
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