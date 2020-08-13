Об обновленных условиях проведения массовых мероприятий глава области сообщил в своем Instagram.
Новые послабления в «Указе о режиме повышенной готовности»
В основном изменения в «Указе о режиме повышенной готовности» коснулись массовых мероприятий.
Согласно им, спортивные соревнования следует проводить на открытом воздухе со зрителями не больше 70 человек или в помещениях без зрителей. Также в состязаниях разрешено участие спортсменов из других регионов.
Послабления коснулись и другой сферы спорта. Мера присутствия в фитнес-клубах вместо 1 человека на 10 кв.м сменилась на 1 человека на 8 кв.м. Для бассейнов ограничение 1 человек на 10 кв.м водной глади остаётся неизменным.
Оперативными штабами муниципалитетов принято решение о проведении памятных мероприятий количеством до 50 человек. На свадебных церемониях возможно присутствие не более 12 гостей в помещении и 20 человек на улице.
В области начинают свою работу и дельфинарии, с загрузкой посетителей 30%.
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