Новая платформа в Стригино предназначена для скоростного поезда «Стриж», который следует из Петербурга в Самару. Ее появление позволяет сократить время в пути не только между конечными пунктами маршрута, но и между Москвой, Владимиром, Дзержинском, Арзамасом, Саранском и другими городами на пути следования состава. Кроме того, она включит в общую систему ж/д сообщений и авиапассажиров, прибывающих в международный аэропорт "Стригино". Первый рейс с остановкой в Нижнем Новгороде пройдет 21 августа.
Новый транспортный узел для Нижнего Новгорода.
Остановочный пункт будет расположен недалеко от аэропорта, между станциями Петряевка и Окская. Добраться до него можно будет на общественном транспорте (автобусами А-11, А-20, А-56, остановка "По требованию").
Скорость «Стрижа» развивается до 200 км/ч, это вдвое сокращает время поездки по маршруту. Путь- от Нижнего Новгорода до Самары будет занимать 10 часов 50 минут, от Нижнего до Санкт-Петербурга – 8 часов 15 минут.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.