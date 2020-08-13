Новый транспортный узел для Нижнего Новгорода.

Новая платформа в Стригино предназначена для скоростного поезда «Стриж», который следует из Петербурга в Самару. Ее появление позволяет сократить время в пути не только между конечными пунктами маршрута, но и между Москвой, Владимиром, Дзержинском, Арзамасом, Саранском и другими городами на пути следования состава. Кроме того, она включит в общую систему ж/д сообщений и авиапассажиров, прибывающих в международный аэропорт "Стригино". Первый рейс с остановкой в Нижнем Новгороде пройдет 21 августа.