Глеб Никитин:«Ура! Второй этап! Дождались!»

Об этом глава региона сообщил в своем Instagram, перечислив объекты, которые приступят к работе уже с сегодняшнего дня. Переход области на второй этап означает открытие салонов красоты без видеоаналитики, а также бань и спа-салонов. Возобновляется и работа фитнес-центров и бассейнов, с ограниченным количеством человек. Открываются магазины, в том числе разрешена уличная торговля.



Несмотря на скорый переход и постепенное снятие ограничений, еще несколько предприятий будут открыты только на третьем этапе. Губернатор предупреждает горожан:«Не забываем! Чтобы не пришлось делать обратные шаги: избегайте скоплений людей и близких контактов, носите маски! Проводите дезинфекцию! Угроза ещё не исчезла!»