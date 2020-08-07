По результатам международного рейтинга Numbeo, Нижний Новгород занял 109 место, став лучшим среди российских городов, попавших в список.
Нежный Нижний. Город снова лидирует в международном рейтинге Numbeo
На удивление наш город опередил даже такие крупные города как Лос-Анджелес (113 место), Барселону (135 место), Нью-Йорк (140 место), Лондон (163), Санкт-Петербург (182 место), Москву (191 место) и Мумбай (216 место).
Исследователи Numbeo, при составлении рейтинга, брали в расчет несколько основных критериев жизни в городе: уровень здравоохранения, безопасности, стоимость проживания и жилья, индекс покупательской способности, загрязнение окружающей среды, климат. Суммарно Нижний Новгород набрал 151,74 балл.
Согласно показателям, здесь живут не слишком обеспеченные (низкий балл - 36,42), но зато здоровые (высокий балл - 76,84) нижегородцы, которые чувствуют себя как за каменной стеной (балл по безопасности в городе - 69,64).
Нижний Новгород уже участвовал в рейтинге Numbeo - в ноябре 2018 года город занял шестое место в топ-10 самых чистых городов Европы.
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