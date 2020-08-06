Бани, сауны и фитнес-центры открывают в Нижегородской области

Для начала, будут разрешены посещение фитнес-клубов, организация спортивных мероприятий на открытом воздухе, а также проведение экскурсий с количеством участников до 15 человек. Бани и сауны смогут принимать единовременно не более трех посетителей.

В дальнейшем, количество человек, допускаемых на спортивные и оздоровительные объекты будет рассчитываться, исходя из площади комплекса. На тех же условиях для массового посещения будут открыты спортивные сооружения, но проведение соревнований пока возможно только без участия зрителей.