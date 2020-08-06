Губернатор Нижегородской области внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, согласно которым пройдет возобновление работы спортивных и банных комплексов.
Бани, сауны и фитнес-центры открывают в Нижегородской области
Для начала, будут разрешены посещение фитнес-клубов, организация спортивных мероприятий на открытом воздухе, а также проведение экскурсий с количеством участников до 15 человек. Бани и сауны смогут принимать единовременно не более трех посетителей.
В дальнейшем, количество человек, допускаемых на спортивные и оздоровительные объекты будет рассчитываться, исходя из площади комплекса. На тех же условиях для массового посещения будут открыты спортивные сооружения, но проведение соревнований пока возможно только без участия зрителей.
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