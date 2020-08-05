Нижний Новгород стал беговой столицей России

При подсчете учитывались три критерия: средняя дистанция, средняя скорость всех участников и соотношение бегунов к общему населению города. В этом году старт забега был дан на главной спортивной арене региона — стадионе «Нижний Новгород». Беговая трасса пролегала через центральные улицы и площади города.



Изначально забег планировалось провести 31 мая, но из-за вспышки коронавирусной инфекции мероприятие перенесли на 2 августа, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора