Нижегородцы открыли летний кинотеатр на Мещерке

Молодые любители кино открыли на берегу Мещерского озера импровизированный кинотеатр с проектором на стену берегоукрепления. Фильмы крутят 2 раза в неделю, по вторникам и в один из выходных дней.



Вход на сеансы свободный, но для личного удобство лучше приносить с собой стулья или пледы.