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Нижегородцы открыли летний кинотеатр на Мещерке

Пока в связи с эпидемиологической ситуацией, в Нижнем Новгороде все еще закрыты кинотеатры, горожане нашли изящный и уютных выход из ситуации.

Молодые любители кино открыли на берегу Мещерского озера импровизированный кинотеатр с проектором на стену берегоукрепления. Фильмы крутят 2 раза в неделю, по вторникам и в один из выходных дней.

Вход на сеансы свободный, но для личного удобство лучше приносить с собой стулья или пледы.

Дарья Колосова,
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