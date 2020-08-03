В Нижнем Новгороде ожидается теплая неделя без осадков

В понедельник температура воздуха составит +20 градусов, ночью опустится до +10. Возможен небольшой дождь.



Середина недели порадует теплой погодой, столбики термометра поднимутся до +26 градусов и до +15 в вечернее время. В пятницу снова ожидаются непродолжительные осадки, но температура при этом не изменится и составит +24 градуса днем и +18 ночью.



Солнечная и теплая погода сохранится в Нижегородской области и в выходные.