С 3 по 9 августа в городе ожидаются лишь кратковременные дожди - в начале и в конце рабочей недели.
В Нижнем Новгороде ожидается теплая неделя без осадков
В понедельник температура воздуха составит +20 градусов, ночью опустится до +10. Возможен небольшой дождь.
Середина недели порадует теплой погодой, столбики термометра поднимутся до +26 градусов и до +15 в вечернее время. В пятницу снова ожидаются непродолжительные осадки, но температура при этом не изменится и составит +24 градуса днем и +18 ночью.
Солнечная и теплая погода сохранится в Нижегородской области и в выходные.
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