Нижегородская школьница создала костюм для реабилитации пациентов с переломом позвоночника

Костюм способен передавать данные диагностики организма, стимулировать мышцы и держать их в тонусе, а также приспособлен для введения лекарств. Его особенностью является возможность отслеживать положение тела в пространстве, благодаря чему врачи смогут узнать, если человек упал. Костюм сшит из нескольких слоев ткани и снабжен датчиками температуры, давления и содержания кислорода в крови.



Первые испытания Арине помогал проводить ее младший брат. Также костюм тестировался на гребцах во время тренировок. Устройство помогало отслеживать состояние спортсменов - фиксировало уровень кислорода в крови, данные ЭМГ и ЭКГ.